RT с помощью ИИ воссоздал историческое объявление Юрия Левитана о Победе

Ролик призван передать эмоции, которые переполняли людей в тот день Телеканал RT представил ролик, воссозданный с использованием искусственного интеллекта, который позволяет прочувствовать момент оглашения Юрием Левитаном первого объявления о победе в Великой Отечественной войне.
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