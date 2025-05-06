RT с помощью ИИ воссоздал историческое объявление Юрия Левитана о Победе

Ролик призван передать эмоции, которые переполняли людей в тот день Телеканал RT представил ролик, воссозданный с использованием искусственного интеллекта, который позволяет прочувствовать момент оглашения Юрием Левитаном первого объявления о победе в Великой Отечественной войне.