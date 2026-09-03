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«Какие-то вбросы»: Путин прокомментировал слухи о заморозке вкладов в РФ

«Какие-то вбросы»: Путин прокомментировал слухи о заморозке вкладов в РФ

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, назвал регулярно появляющиеся слухи о возможной заморозке банковских депозитов граждан нелепыми и безосновательными.

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