Медвежий угол
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Медвежий угол

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Куда пропал «генерал-Армагеддон»: в Госдуме раскрыли тайну исчезновения Суровикина

Куда пропал «генерал-Армагеддон»: в Госдуме раскрыли тайну исчезновения Суровикина

БлокнотРУ Экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин в настоящее время занимает пост военного советника в одной из стран Африки.

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Комментарии
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Алексадр Савельев
Какой он на хер АРМАГЕДОН, Херсон сдал без боя.
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7 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Знатно наворовал... непосильным трудом, всё в дом, всё в дом... Ах да, веничком ещё хорошо помахивает, когда в отпуске...
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5 час.
Андрей Павлов
1 к 10? А мозги включить? 1. Вооружение и с одной, и с другой стороны приблизительно одинаково. 2. Бойцы, причем славяне, что важно, с обоих сторон мотивированы. 3. Высшие офицеры с обоих сторон при СССР за одной партой в военных училищах сидели. 4. Мы наступаем через укрепрайоны, которые строились 8 лет (по статистике потери при наступлении 3 к 1, правда это по предыдущим войнам, сейчас может быть по другому). И при таком раскладе наши потери 1 к 10?
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3 час.
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