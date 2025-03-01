Куда пропал «генерал-Армагеддон»: в Госдуме раскрыли тайну исчезновения Суровикина

Андрей Павлов

1 к 10? А мозги включить? 1. Вооружение и с одной, и с другой стороны приблизительно одинаково. 2. Бойцы, причем славяне, что важно, с обоих сторон мотивированы. 3. Высшие офицеры с обоих сторон при СССР за одной партой в военных училищах сидели. 4. Мы наступаем через укрепрайоны, которые строились 8 лет (по статистике потери при наступлении 3 к 1, правда это по предыдущим войнам, сейчас может быть по другому). И при таком раскладе наши потери 1 к 10?