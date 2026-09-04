«Рубин» предложил Александара Юкича четырем клубам РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru Казанский «Рубин» намерен расстаться с 23-летним австрийским полузащитником Александаром Юкичем, который за 2,5 года провёл за команду лишь 29 матчей.
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