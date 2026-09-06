Флот РФ: корабль ледового класса «Иван Папанин» ушёл в первый дальний поход

Год назад пятого сентября на главной базе Северного флота в Североморске состоялась церемония подъёма военно-морского флага на новейшем патрульном корабле ледового класса «Иван Папанин».
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