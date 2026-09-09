США хотят получить доступ к полезным ископаемым Венесуэлы — Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует получить доступ не только к венесуэльской нефти, но и другим полезным ископаемым, в том числе золоту.
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