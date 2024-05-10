В Польше найдена могила наемника, снимавшего убийство российского военного

Могила ликвидированного на Украине польского наемника Януша Шереметы, который снимал на видео убийство российского военнослужащего, найдена на приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства, передает РИА Новости.
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