«Конечно, приеду — я не могу их бросить»

Врач-доброволец — знаковое явление нашего времени. Терапевты, хирурги, офтальмологи приезжают в зону СВО и по мере возможностей помогают гражданским и военным кто-то в госпиталях, кто-то в обычных больницах.
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