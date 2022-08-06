«Кливленд» может попытаться вернуть Эндрю Уиггинса в межсезонье-2023

«Кливленд» может вернуть в команду форварда «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинса в межсезонье-2023. Как сообщает обозреватель Right Down Euclid Эван Дамаррелл со ссылкой на источники в лиге, «Кавальерс» давно рассматривают вариант с подписанием Уиггинса.