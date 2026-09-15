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В России обновят экзаменационные билеты по ПДД для повышения соответствия правилам

В России готовятся изменения в экзаменационных билетах для получения водительских прав. Обновления коснутся формулировок вопросов и иллюстраций, в которых специалисты выявили ряд несоответствий действующим правилам дорожного движения.

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