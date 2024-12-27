График приема граждан в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области в предпраздничный и праздничные дни

График приема граждан в УВМ УМВД России по Ивановской области на 28 декабря 2024 года: 1. Приём граждан по следующим услугам будет осуществляться с 9:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00): - Оформление заграничного паспорта со сроком действия 5 лет; - Оформление заграничного паспорта, содержащего электронный носитель; 2.