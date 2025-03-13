Росавиация: работа аэропорта Волгограда временно ограничена

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 08:00 МСК введены также в аэропорту Волгоград", - говорится в сообщении.
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