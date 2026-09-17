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Актуальные комментарии

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Новая цена найма

Новая цена найма

Работодатели все чаще рассматривают работу вне штата как один из способов снизить стоимость найма, а сотрудники — как возможность увеличить доход в условиях менее активного рынка труда.

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