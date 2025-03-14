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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Армен Петросян исключен из ростера UFC

Об этом сообщает портал UFC Roster Tracker. Петросян в последний раз дрался в начале марта, проиграв Брунно Феррейре болевым приемом во втором раунде.

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