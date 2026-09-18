Минсельхоз: в России убрано 85% зерновых, собрано 120 млн тонн

Минсельхоз России сообщает о высоких темпах уборочной кампании: к настоящему времени убрано около 85% площадей зерновых и зернобобовых культур.
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