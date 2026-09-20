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Царьград

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Запорожская АЭС готова ввести линию "Днепровская" для стабильности

Запорожская АЭС готова ввести линию "Днепровская" для стабильности

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что ввод отремонтированной линии электроснабжения "Днепровская", ожидаемый с 21 июня, снизит зависимость станции от топлива для дизель-генераторов и повысит надежность энергоснабжения.

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