Китай призвал США предпринять конкретные действия и сыграть конструктивную роль в прекращении огня в Газе

Пекин, 26 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в понедельник призвала США прислушаться к призыву международного сообщества о немедленном прекращении огня в секторе Газа и сыграть конструктивную роль в остановке боевых действий и смягчении гуманитарного кризиса.
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