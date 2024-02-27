Китай призвал США предпринять конкретные действия и сыграть конструктивную роль в прекращении огня в Газе

Пекин, 26 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в понедельник призвала США прислушаться к призыву международного сообщества о немедленном прекращении огня в секторе Газа и сыграть конструктивную роль в остановке боевых действий и смягчении гуманитарного кризиса.