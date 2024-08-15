В Санкт-Петербурге покупатель попался на поддельных штрих-кодах

Он хотел пробить креветки по цене лука на кассе самообслуживания В одном из супермаркетов Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался пробить на кассе самообслуживания креветки по стоимости лука.
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