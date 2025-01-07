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Патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил нательные кресты и иконы для военных в зоне СВО

Патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил нательные кресты и иконы для военных в зоне СВО

Глава государства также поздравил предстоятеля РПЦ с РождествомПрезидент России Владимир Путин после богослужения в храме на Поклонной горе отправился в храм Христа Спасителя, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл по просьбе главы государства освятил нательные кресты и иконы для военнослужащих в зоне СВО.

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