Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Россия возглавила топ-10 стран с самыми сильными армиями в мире.
Русская армия признана сильнейшей в мире. Кто остался в аутсайдерах?
Комментарии
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Nina Roytvarf
спасибо за список
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41 мин.
Nina Roytvarf
Именно так. Но! Все-таки проблема в бардаке и отсутствии единства народа (включая всех, в том числе и чиновников). Поэтому и лучших командиров отдают под стражу, а кого-то и убивают (Пригожин)
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31 мин.
Nina Roytvarf
А Вы спросите у людей , имеющих отношения к войне. Вот Вам популярно и объяснят,если сами не в состоянии додуматься.
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30 мин.
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