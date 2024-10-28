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  • Nina Roytvarf (Чёрная)
    А Вы спросите у людей , имеющих отношения к войне. Вот Вам популярно и объяснят,если сами не в состоянии додуматься.Русская армия при...
  • Nina Roytvarf (Чёрная)
    Именно так. Но! Все-таки проблема в бардаке и отсутствии единства народа (включая всех,  в том числе  и чиновников). ...Русская армия при...
  • Nina Roytvarf (Чёрная)
    спасибо за списокРусская армия при...

Русская армия признана сильнейшей в мире. Кто остался в аутсайдерах?

Русская армия признана сильнейшей в мире. Кто остался в аутсайдерах?

Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Россия возглавила топ-10 стран с самыми сильными армиями в мире.

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Комментарии
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Nina Roytvarf
спасибо за список
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41 мин.
Nina Roytvarf
Именно так. Но! Все-таки проблема в бардаке и отсутствии единства народа (включая всех,  в том числе  и чиновников).  Поэтому и лучших командиров отдают под стражу, а кого-то и убивают (Пригожин)
Ответить
31 мин.
Nina Roytvarf
А Вы спросите у людей , имеющих отношения к войне. Вот Вам популярно и объяснят,если сами не в состоянии додуматься.
Ответить
30 мин.

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