Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Российского туриста по ошибке задержали в Ереване. Спутали с тезкой-хакером

Российского туриста по ошибке задержали в Ереване. Спутали с тезкой-хакером

Туриста из России задержали в Армении из-за разыскиваемого Интерполом тезки-хакераВид на Ереван с террасы архитектурно-монументального комплекса «Каскад»Кирилл Зыков/РИА Новости Туриста из России Александра Ермакова задержали в Ереване, спутав с хакером, которого разыскивает Интерпол.

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