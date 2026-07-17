Российского туриста по ошибке задержали в Ереване. Спутали с тезкой-хакером

Туриста из России задержали в Армении из-за разыскиваемого Интерполом тезки-хакераВид на Ереван с террасы архитектурно-монументального комплекса «Каскад»Кирилл Зыков/РИА Новости Туриста из России Александра Ермакова задержали в Ереване, спутав с хакером, которого разыскивает Интерпол.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии