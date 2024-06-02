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Клещи за неделю покусали 769 жителей Алтайского края

Клещи за неделю покусали 769 жителей Алтайского края

С конца марта с жалобами на присасывание клещей обратились 4192 человека За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 769 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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