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С 2025 года увеличатся выплаты на детей: важное изменение для семей

С 2025 года увеличатся выплаты на детей: важное изменение для семей

С 1 июня 2025 года русские семьи смогут получить увеличенные выплаты на детей. Изменение коснется пособий для детей до 17 лет, размер которых зависит от дохода семьи и может составлять до 100% прожиточного минимума.

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