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Мода и Шоу-бизнес

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Олег Винник объявил о разводе после диагноза сына — и рассказал, что чувствует

Олег Винник объявил о разводе после диагноза сына — и рассказал, что чувствует

Иногда судьба обрушивает на человека удар за ударом, не оставляя времени перевести дыхание. Олег Винник пережил потерю всей семьи в авиакатастрофе над Синаем, пытался начать заново, снова строил отношения — и вот новый тяжелый виток.

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