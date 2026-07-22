Иногда судьба обрушивает на человека удар за ударом, не оставляя времени перевести дыхание. Олег Винник пережил потерю всей семьи в авиакатастрофе над Синаем, пытался начать заново, снова строил отношения — и вот новый тяжелый виток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии