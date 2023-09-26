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Ромеу про 2:2 с «Мальоркой»: «Барсе» не позволили доминировать, как мы хотели. Они легко контратаковали – пришлось много бегать»

Ромеу про 2:2 с «Мальоркой»: «Барсе» не позволили доминировать, как мы хотели. Они легко контратаковали – пришлось много бегать»

В 7-м туре Ла Лиги «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Мальоркой» (2:2). На 65-й минуте арбитр после просмотра ВАР отменил пенальти в пользу «Барселоны» после падения Ламина Ямаля в штрафной площади.

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