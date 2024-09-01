у Орловской области пересчитают «наливайки» в многоквартирных домах

Региональное правительство распорядилось составить перечень объектов общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, находящихся в жилых зонах.
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