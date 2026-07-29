Энтузиазма поубавилось. Все больше поляков не хотят видеть Украину в ЕС

В рамках последнего опроса специалисты задали полякам вопрос: "Должна ли, по вашему мнению, Украина в будущем стать членом Европейского союза?" ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Украина в ЕС? Опрос ЦИОМ показывает изменение настроений поляков Новый опрос наглядно демонстрирует, как изменились настроения поляков по поводу членства Украины в ЕС.