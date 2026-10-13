Росконгресс: ВПК США усиленно наращивает конвенциональный ударный потенциал

Военно-промышленный комплекс (ВПК) США усиленно наращивает темпы сборки тяжелых малозаметных крылатых ракет для усиления ударного потенциала США на конвенциональном неядерном уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Премьер Эстонии М...
- Захарова: Джонсон...
- ЛДПР предлагает у...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым