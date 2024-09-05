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Путин назвал флагман России

Путин назвал флагман России

Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, флагманом страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, его слова приводит ТАСС.

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