Daily Mail: крепкие и сладкие виды пива наиболее вредны для фигуры

Больше всего калорий содержится в крепком пиве и сладком сидре. Такие виды спиртных напитков наиболее вредны для фигуры, предупредил в разговоре с Daily Mail диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Британии.
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