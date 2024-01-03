В Британии и Германии возникли проблемы в электроснабжении

Будни мужчин. Все что нам интересно

Британская экономика «не работает», сообщает Financial Times. По данным издания, основной проблемой этого является электросети, из-за которых инфраструктура не может удовлетворить спрос на подключения, а местные органы планирования годами блокируют новое строительство.