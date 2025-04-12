Reuters: Уиткофф посоветовал Трампу признать новые регионы РФ

Спецпосланник США Стивен Уиткофф заявил американскому президенту Дональду Трампу, что самым быстрым способом урегулировать конфликт на Украине является признание контроля РФ над территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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