Жители региона смогут лично задать вопросы замгубернатора и министрам Кузбасса.В администрации правительства Кузбасса на следующей неделе заместители губернатора Кузбасса и министры проведут личные приемы граждан.
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