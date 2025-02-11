TikTok хочет, чтобы пользователи Android загружали его приложение сторонней установкой

Поскольку судьба TikTok в США неясна - его запрет в стране был приостановлен, но лишь временно, благодаря указу президента Дональда Трампа, - компания, принадлежащая ByteDance, теперь предлагает владельцам устройств на базе Android загрузить свое видеоприложение на телефоны и планшеты.