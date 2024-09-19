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Кай Метов переживает за своего коллегу Андрея Губина

Кай Метов переживает за своего коллегу Андрея Губина

Кай Метов выразил обеспокоенность по поводу своего коллеги Андрея Губина. Об этом сообщает NEWS.ru. Недавний творческий вечер Андрея Губина на фестивале «Новая волна» и его участие в этом мероприятии обрадовали поклонников, однако сам артист не планирует возвращение на сцену в ближайшее время.

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