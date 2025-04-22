Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко не смог оспорить заочный арест

Московский городской суд признал законным решение Басманного суда о заочном аресте блогера Сергея Косенко, объявленного в международный розыск по обвинению в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии