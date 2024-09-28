Народный банк Китая запускает беспрецедентные со времен ковида меры экономической поддержки. Основная цель – не дать темпам роста ВВП упасть ниже 5%.
Пример для России. Китай перезапускает экономику
Комментарии
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Стефания Новак
Но наша система которая подчинена ЦБ а ЦБ не подчиняется Путину, к сожалению. Автор прав, надо хотя бы частично скопировать у Китая его экономическую позицию. Пора не оглядываться на МВФ, а идти своим путем. Но ЦБ оглядывается и "слушает" МВФ
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