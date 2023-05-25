Федеральное агентство новостей №1

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Жители брянского поселка жалуются на мародеров

Жители брянского поселка жалуются на мародеров

Пользователи соцсетей, проживающие в поселке Белая Березка Брянской области, обсуждают опустошающие набеги на их хозяйства неизвестных правонарушителей.

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