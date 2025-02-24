Изменившего имя должника нашли приставы под Новосибирском

В селе Венгерово Новосибирской области судебный пристав нашёл должника, сменившего имя.Как сообщает региональное ГУФССП, мужчина был осуждён по статье «Незаконная охота» и должен был возместить ущерб на сумму 240 тысяч рублей.
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