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Татар-информ

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Российские гребцы взяли серебро на дистанции 500 метров на ЧМ

Российские гребцы взяли серебро на дистанции 500 метров на ЧМ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​ На чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Познани (Польша), сборная России завоевала серебряную медаль.

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