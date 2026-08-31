FT: Маск готов разрешить Украине использовать Starlink для ударов по России

© Keystone Press Agency/Global Look Press Financial Times раскрыла, что американский бизнесмен Илон Маск готов разрешить Украине использовать Starlink для ударов при одном условии.
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