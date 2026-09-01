Возможна встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре 2024 года

Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Китае 18–19 ноября 2024 года.