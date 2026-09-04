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Три художника — три почерка: выставка «Летние впечатления» в Твери

Три художника — три почерка: выставка «Летние впечатления» в Твери

В Твери открылась выставка «Летние впечатления» — работы студии «Мастерская идей». С 1 по 30 сентября в Библиотеке семейного чтения им.

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