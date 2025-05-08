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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Башмаков о Норрисе и Ферстаппене: «Если убрать правила борьбы в «Ф-1», нужно разрешить драться в боксах, как в NASCAR»

Комментатор Владимир Башмаков разобрал момент на старте Гран-при Майами, когда пилот «Макларена» Ландо Норрис потерял позиции в плотном сражении с обладателем поула – Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

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