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Крымская газета

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С какого возраста учить ребёнка плавать, как победить страх и каких успехов достигают дети с ОВЗ — интервью с тренером Владимиром Юферевым

С какого возраста учить ребёнка плавать, как победить страх и каких успехов достигают дети с ОВЗ — интервью с тренером Владимиром Юферевым

В каком возрасте стоит начинать учить ребёнка плавать, почему взрослые боятся воды и чего могут добиться в бассейне дети с особенностями развития? Обо всём этом нам рассказал мастер спорта по плаванию, тренер и преподаватель Владимир Юферев.

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