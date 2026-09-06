С какого возраста учить ребёнка плавать, как победить страх и каких успехов достигают дети с ОВЗ — интервью с тренером Владимиром Юферевым

В каком возрасте стоит начинать учить ребёнка плавать, почему взрослые боятся воды и чего могут добиться в бассейне дети с особенностями развития? Обо всём этом нам рассказал мастер спорта по плаванию, тренер и преподаватель Владимир Юферев.