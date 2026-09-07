«Разговоры о важном» в Севастополе: новый формат и 28 фильмов о героях

В школах и колледжах Севастополя стартовал обновленный курс «Разговоры о важном».К другим темам. Обновленный курс «Разговоры о важном» сегодня стартовал в севастопольских школах.
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