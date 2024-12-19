Ожидаемые приговоры по делу об организованном мужем массовом изнасиловании незнакомцами потрясли страну

Судебный процесс по делу о массовом изнасиловании, который потряс Францию и ужаснул весь мир, как ожидается, завершится в четверг вынесением приговора французу Доминику Пелико, который признался, что накачивал препаратами свою бывшую жену Жизель и приглашал незнакомцев в свою спальню, чтобы насиловать ее.
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