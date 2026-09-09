«Реал» поддержал Сеуту тысячами флагов на «Сантьяго Бернабеу». Фанаты скандировали: «Сеута не продается – Сеута защищается!»

Перед матчем « Реал » – « Интер » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:1) болельщики мадридского клуба устроили масштабную акцию в поддержку Сеуты, которая в конце июля столкнулась с массовым прорывом мигрантов из Марокко.