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«Реал» поддержал Сеуту тысячами флагов на «Сантьяго Бернабеу». Фанаты скандировали: «Сеута не продается – Сеута защищается!»

Перед матчем « Реал » – « Интер » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:1) болельщики мадридского клуба устроили масштабную акцию в поддержку Сеуты, которая в конце июля столкнулась с массовым прорывом мигрантов из Марокко.

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