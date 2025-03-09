Русский компас Фото: "Русская община". Наконец-то суд установил, что дело против русских парней, дравшихся с мигрантами, было сфабриковано.
"Всё было сфабриковано": дело о драке с мигрантами в ОЦ-5 развалилось в суде
Комментарии
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Юрий Горемыкин
Мигрантов правдами и неправдами урвавших российское гражданство и их великовозрастных детей запредельно много, опасно много в России......Явно допущены существенные ошибки в миграционной политике которые необходимо исправлять...Нужно всеми способами ВЫТЕСНЯТЬ мигрантов с их семьями , в том числе с российским гражданством из России обратно к себе на родину....Как бы то не было затратно и трудоёмко, но может быть нужно обменять всем россиянам российские паспорта на новые, в ходе обмена тщательно, с пристрастием проверить законность российского гражданства каждого...при выявлении каких либо ошибок или неточностей лишать мигрантов нашего гражданства и быстренько депортировать их на родину.. И конечно жизненно необходимо разогнать диаспоры, запретить их деятельность !
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14 час.
ШН
Шеин Никита
В Германии главная ответчица по криминальным делам, пустившая этот сброд в страну - Меркель, а в РФ кто?
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13 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Узнаете,когда не будет его!?
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11 час.
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