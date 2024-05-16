В Кореновском районе мужчина предстанет перед судом за незаконное хранение наркотиков

Следственным отделом ОМВД России по Кореновскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ.
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